La Mandwinery Pallavolo Cerignola liquida il fanalino di coda Volare Benevento (3-0)

Vittoria mai messa in discussione quella di ieri della Mandwinery Pallavolo Cerignola che, nella seconda di ritorno del raggruppamento I in quel del PalaDileo, ha la meglio sul fanalino di coda Volare Benevento per 3-0 tornando alla vittoria dopo la sconfitta al tie-break di una settimana fa a Piedimonte Matese. Nella sempre calorosa cornice di pubblico dell’impianto sportivo cerignolano, occasione propizia per far ruotare tutto l’organico a disposizione del collettivo fucsia, con gli ottimi ingressi in campo delle giovanissime Alessia Napolitano e Monica Raffaele. Altra buona notizia dalla sfida di ieri è il rientro in campo di Sara Gervasi, assente da alcune settimane per un infortunio. Il risultato del campo ha certificato la superiorità della Pallavolo Cerignola rispetto alle avversarie, sempre in controllo per tutto l’arco della gara e con una vittoria conquistata che dà morale e fiducia in vista di settimana prossima, quando al PalaDileo sarà di scena la capolista Star Volley Bisceglie, anche ieri vincente per 3-0 contro Matese.