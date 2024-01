La scuola “Aldo Moro” di Cerignola senza riscaldamento, le mamme dei bambini chiedono interventi

Oltre un mese fa, abbiamo pubblicato un articolo circa la situazione degli impianti di riscaldamento nelle scuole di Cerignola: una situazione particolarmente critica, visti i disagi registrati in più plessi. Seppur il meteo sia stato complessivamente clemente, in questi giorni in cui le temperature sono diventate più rigide il problema resta di grande attualità, come ci segnala una nostra lettrice attraverso un messaggio giunto in redazione. Nello specifico, la signora si fa portavoce delle mamme dei bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia e Primaria “Aldo Moro” e racconta: «La scuola ha un malfunzionamento dell’impianto dei termosifoni dalla metà di novembre. Quando siamo fortunati, funzionano per un’ora al giorno. Molte di noi hanno riferito la questione direttamente in Comune, ma con scarsi risultati. Sono stati mandati dei tecnici, che però risolvono temporaneamente o per nulla il problema. Considerando gli scarsi risultati del confronto con chi di dovere al Comune, chiediamo si possa intervenire in altro modo, facendo conoscere questa situazione attraverso il vostro mezzo di informazione».

Raccogliamo e rilanciamo l’appello della signora Antonella, affinché possa essere utile a regolarizzare e porre rimedio definitivo alla faccenda. Così come ribadiamo la richiesta sviluppata nell’articolo datato 5 dicembre: a quando una revisione seria degli impianti di tutte le scuole e degli edifici pubblici della città?