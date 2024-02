L’Audace Cerignola si piega al Monterosi: sconfitta 1-2 degli ofantini

Amara sconfitta per il Cerignola: al Monterisi il fanalino di coda Monterosi mette a segno il colpaccio vincendo per 1-2 una gara che sulla carta non era certo tra le più complicate per gli ofantini. Ivan Tisci si affida a Malcore dal primo minuto, sostenuto da Leonetti e Vuthaj. Il Monterosi, con il 3-5-2, organizza un argine solido per le offensive di Malcore e compagni.

Parte male la gara per i padroni di casa: azione da palla inattiva, servizio in area per Piroli che di testa, dopo appena novanta secondi, porta in vantaggio il Monterosi. Fronte opposto ed è Malcore a tentare una timida risposta, calciando fuori da buona posizione. Al 12′ tiro cross alto del Monterosi, che pare aver iniziato con buon piglio la difficile trasferta pugliese. Passano appena due minuti ed Eusepi zittisce il Monterisi: passaggio in area di Scarsella e sassata al volo di Eusepi (14′). Il Monterosi dopo appena un quarto d’ora sotto per 0-2. Minuto 16 buona iniziativa di Malcore, ma il suo tiro è murato. Buona iniziativa di Vuthaj al 22′, Russo si infila ma ricava solo un calcio d’angolo. Sugli sviluppi è Tascone a tentare la bordata da fuori che finisce alta. Dieci minuti più tardi Parlati si mette in proprio e al limite dell’area calcia altissimo. Punizione di Sainz-Maza e testata vincente di Capomaggio (40′) in rete: il Cerignola accorcia 1-2. Dopo poco Tisci viene prima e ammonito e poi espulso per proteste circa la decisione del direttore di gara su un fallo laterale. Allo scadere Vuthaj da fuori saggia i riflessi del di Forte che la mette in angolo.

Il secondo tempo riprende con gli stessi 22 di inizio gara. Dopo appena 4 minuti un rimpallo favorisce Tascone, chiuso al momento del tiro dal portiere ospite. Di fatto Forte salva il risultato. Al minuto 54′ Piroli frana rovinosamente su Vuthaj al limite dell’area: rosso diretto del signor Mione. A calciare la punizione ci pensa Sainz-Maza ma la conclusione termina alta. Fase positiva per il Cerignola che può contare sull’uomo in più. Minuto 64′ Coccia tenta una soluzione acrobatica che si spegne sul fondo. Al 73′ Tascone a botta sicura da pochi metri trova nuovamente Forte reattivo. Nonostante la costante proiezione ofensiva e la superiorità numerica il Cerignola non riesce ad agguantare il pareggio. Sale in cielo Rizzo all’81’ su servizio da corner di Lombardi ma la palla finisce fuori di un soffio. L’arbitro concede appena 4 minuti di recupero, ma non succede molto altro.

Il Cerignola, nonostante una gara giocata per quasi un tempo in superiorità numerica, si arrende ad un Monterosi che inaspettatamente fa risultato in trasferta vincendo per 1-2. Una manovra confusa e poca fortuna negli ultimi metri gli ingredienti principali di una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca.

Audace Cerignola-Monterosi 1-2

CERIGNOLA (4–3-2-1): Barosi; Coccia (26’ st Lombardi), Allegrini, Gonnelli (16’ st Bianco), Russo; Tascone (37’ st Carnevale), Capomaggio, Sainz-Maza (26’ st Rizzo); Vuthaj, Leonetti (16’ st Ruggiero); Malcore. A disp.: Trezza, Pinnelli, Visentin, Bianchini, Bezzon, Tentardini. All. Tisci.

MONTEROSI: (3-5-2): Forte; Sini, Mbende, Piroli; Verde, Parlati, Scarsella (12’ st Fantacci), Gori, Gavioli (34’ st Crescenzi); Eusepi (12’ st Tartaglia), Vano (29’ Rossi). A disp.: Rigon, Di Francesco, Crivello, Tolomello, Ferreri, Silipo. All. Scazzola

ARBITRO: Milone di Taurianova

RETI: 2’ Piroli, 14’ Eusepi, 40’ Capomaggio,

NOTE: Serata umida e fredda, terreno in discrete condizioni. Sono 1739 gli spettatori

Ammoniti: 27’ Gori, 30’ Tascone, 42’ Tisci, 14’ st Forte,

Espulsi: 42’ Tisci, 9’ st Piroli

Angoli: 4-1

Recupero: 2’, 4’.

Questo slideshow richiede JavaScript.