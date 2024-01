Le uscite di Prati e Botta primi movimenti del Cerignola nel mercato invernale

É iniziata ieri la sessione invernale del calciomercato riservata ai campionati professionistici, che si chiuderà mercoledì 31 gennaio alle ore 20. L’Audace Cerignola ovviamente non resterà a guardare, l’obiettivo principale è sfoltire la rosa e in seguito aggiungere qualche tassello lì dove necessario. A muoversi in uscita saranno soprattutto diversi under e coloro che finora hanno avuto meno spazio. Per questa ragione, sono già un paio le partenze registrate: il difensore Bruno Prati (2004), arrivato in prestito dalla Fiorentina, è passato al Grosseto (serie D), dopo sole due presenze ufficiali in maglia gialloblù – una in coppa Italia e l’altra nel turno prenatalizio di campionato a Giugliano, dove peraltro si è ben disimpegnato -. Risoluzione contrattuale invece per Manuel Botta, che lascia l’Audace dopo una militanza di due stagioni e mezza: per il classe 2002 (tre spezzoni di gara nel corrente torneo) si profila una nuova avventura negli Stati Uniti, dato che il centrocampista detiene il doppio passaporto. Valutazioni in corso per offrire possibilità di maggiore impiego anche per gli altri giovani Vitale, De Luca e Carnevale. Il ds Di Toro ha comunque dichiarato che l’intenzione della società è di mantenere competitivo l’organico e fra gli scopi da perseguire c’è anche la permanenza degli elementi più stimati e richiesti. A tal proposito, pare che il Cittadella abbia fatto un sondaggio su Luca Russo, uno degli alfieri dell’Audace.

Ulteriori strategie e considerazioni verranno esaminate cammin facendo, soprattutto in relazione al recupero dei numerosi infortunati: non c’è fretta e nemmeno bisogno di intervenire rapidamente, gli innesti saranno pochi e mirati e, per quanto sopra esposto, interesseranno principalmente difesa e mediana. Inoltre si cercherà di accontentare qualche pedina che richieda di giocare altrove, ad esempio Samuele Neglia, trovando una soluzione che soddisfi le reciproche parti.