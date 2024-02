L’importanza del filtro dell’olio: quando sostituirlo?

Come riconoscere le problematiche legate al filtro dell’olio? È una delle componenti più importanti per l’ottimo funzionamento dell’automobile a partire dal motore. Alcuni problemi possono far scattare l’allarme per la sua sostituzione ma dovrete rivolgervi a personale qualificato come potrebbe essere il vostro meccanico di fiducia. Le motivazioni sono diverse e se non si dovesse prestare la giusta attenzione le conseguenze per la vettura potrebbero essere importanti.

Fondamentale occuparsi della manutenzione dell’automobile

La manutenzione dell’automobile è l’aspetto principale che non può mai passare in secondo piano. Sì perché oltre all’aspetto estetico che forse è la prima cosa che ci fa innamorare di una specifica autovettura bisognerà pensare anche a come tenere la stessa in perfette condizioni. O quasi. Ne guadagnerà la vettura certo ma il vantaggio è anche per la nostra incolumità e di quella dei passeggeri: quando siamo a bordo dovremo avere la sicurezza di viaggiare al massimo del comfort evitando brutte sorprese.

L’importanza del filtro dell’olio e della sua manutenzione

Ecco che allora tra i vari aspetti la manutenzione del filtro dell’olio appare come indispensabile. Chiedere consigli a personale qualificato è la cosa migliore. Il primo passo?Bisognerà acquistare olio di buona qualità per mantenere il motore in ottime condizioni. Questo permetterà anche un importante risparmio economico: acquistare un prodotto ottimale eviterà di comprarne in continuazione diversi e magari non buoni. Il prezzo sarà molto più basso ma non soddisferà le vostre esigenze nè tanto meno quelle del motore. Il filtro olio nell’immagine fa capire come non si tratti di una componente di grosse dimensioni eppure la sua funzione è di straordinaria importanza.

Da come riconoscere che il filtro dell’olio ha dei problemi?

La sostituzione del filtro d’olio è fondamentale quando cominciano a presentarsi alcuni problemi. Quali? Intasamento, guasti meccanici, danneggiamento della valvola di sfogo ma allo stesso tempo anche tramite la vista delle macchie d’olio, accorgersi del motore surriscaldato, dell’aumento del consumo dell’olio e delle indicazioni della spia di riferimento sul cruscotto. Ma quali sono le motivazioni per cui si possono presentare problemi? Diversi, dai materiali lubrificanti di bassa qualità al filtro non adatto, dall’olio che non è compatibile fino alle guarnizioni che sono usurate o anche danneggiate.

Rivolgetevi al personale qualificato

In ogni caso il filtro dell’olio può garantire una durata di 10.000-15.000 km di percorrenza. Avventurarsi nel cambio del filtro dell’olio non è cosa consigliata, l’operazione non è facilissima ecco perché sarà sempre buona cosa rivolgersi al proprio meccanico di fiducia. Basti solo pensare che di per sé lo stato del filtro non viene verificato e l’ispezione è indiretta e sarà in base al funzionamento del motore. Se il filtro è danneggiato sarà obbligatorio ispezionare tutto il sistema di lubrificazione e lo stato proprio del motore.

Massima cura del filtro e olio di qualità

Grande attenzione quindi nella gestione del filtro. Usate olio di qualità per non incombere in brutte sorprese e per non dover affrontare operazioni maggiori del motore. Un olio di qualità può costare intorno ai 60/70 euro. Un investimento che però aiuterà il filtro nel suo naturale lavoro.