Lucia Annunziata inaugura con Francesco Boccia il comitato Pd di Cerignola per le Europee

Sarà Lucia Annunziata, nota giornalista e candidata del Partito Democratico al Parlamento Europeo, ad inaugurare il Comitato Elettorale per le elezioni europee del PD di Cerignola, in compagnia del Capogruppo PD in Senato ed ex ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. L’iniziativa avrà luogo sabato 18 maggio 2024, alle ore 19.30, presso il nuovo Comitato in Corso Aldo Moro, 23 (gli spazi ristrutturati dell’ex bar Vittoria/bar K2). Parteciperanno anche il vicesegretario del PD di Capitanata Gianluca Ruotolo, il segretario del PD cittadino Daniele Dalessandro e porterà i propri saluti il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito. Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno sono cruciali per il futuro del Sud Italia, del suo sviluppo economico, delle sue politiche agricole! La cittadinanza è invitata a partecipare.