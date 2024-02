Lunedì nero a Cerignola: tre rapine in una sola serata

Un lunedì nero per Cerignola, con ben tre rapine in un’unica serata. Nella serata di ieri, ignoti, a volto coperto e armati, hanno infatti fatto irruzione in tre distinte attività commerciali della città: prima un supermercato in via Monte Amiata, poi un magazzino gestito da cinesi sito in via Manfredonia e, poco dopo, una medesima attività in via Foggia.

Episodi che giungono a pochi giorni dall’incontro di Francesco Bonito con il Prefetto di Foggia e il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Cerignola giunge a quota sette rapine negli ultimi dieci giorni, episodi a cui si aggiungono le razzie effettuate nelle stazioni di servizio autostradali ubicate lungo i tratti cerignolani.