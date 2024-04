Mercoledì 10 aprile nuova seduta del Consiglio Comunale di Cerignola

Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 16:30 in prima convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Sostituzione temporanea del Consigliere sospeso dall’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000-proposta in atti n.23;

2. Conferimento della cittadinanza onoraria all’Arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna-proposta n.22;

3. Approvazione verbali delle sedute precedenti-Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale (09.02.2024-01.03.2024)-proposta in atti n.30;

4. Mozione (art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale) presentata dal Consigliere Sforza Vincenzo – Movimento 5 stelle – al Sindaco e alla Giunta – proposta in atti n.27;

5. Permesso di Costruire Convenzionato ex-art. 28-bis del DPR n. 380/2001. Approvazione schema di convenzione-proposta in atti n.9.

6. Regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente. – Approvazione – proposta in atti n.25.

7. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 50 del 21.03.2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000)-proposta in atti n.24.

8. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000-proposta n.13.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.