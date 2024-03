Mettici la Mano, a Cerignola lo spettacolo tratto dal Commissario Ricciardi

Sembra tv invece è teatro. Due personaggi amatissimi della serie ‘Il Commissario Ricciardi’, il brigadiere Maione e il suo informatore Bambinella, tornano insieme sul palcoscenico con la commedia ‘Mettici La Mano’, in programma domenica 3 marzo al Roma Teatro di Cerignola con sipario alle ore 19.30. Lo spettacolo, per la regia di Alessandro D’Alatri, sta registrando il tutto esaurito nei teatri di tutta Italia. Dalla straordinaria e immaginifica penna di Maurizio de Giovanni, due tra i volti più colorati si staccheranno dalle vicende del filone corale del Commissario e torneranno a raccontarsi con il pubblico, ma questa volta dal vivo. Sono due maschere contemporanee dalla grande umanità, le uniche ad indossare un costume: uno con il rigore della divisa e l’altro con la leggerezza della femminilità travestita.

Non siamo più in quella Napoli sontuosa ed elegante degli anni ‘30 vista in tv, ma nel ’43, in una città martoriata dai bombardamenti ma mai priva di quella carica di umanità e di amore per la vita. Medesimi saranno i due attori Antonio Milo e Adriano Falivene, mentre Elisabetta Mirra, nel ruolo di Melina, sarà uno sguardo straordinario sul sacrificio femminile di quell’epoca. A completare la magia ci saranno le musiche di Marco Zurzolo. “Chi viene a teatro – ha dichiarato in un’intervista Antonio Milo – trova il mood comico e brillante tra Maione e Bambinella già visto in tv, ma al tempo stesso, complice l’introduzione di un nuovo personaggio, ci si emoziona. La novità è l’ambientazione: siamo dieci anni dopo rispetto al racconto televisivo, durante i bombardamenti degli americani, in un rifugio: si percepisce la sospensione dell’essere umano in condizioni come quelle della guerra”. Per tutte le info chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:00 e il mercoledì, il sabato e il giorno dello spettacolo dalle 10.30 alle 13:00.

