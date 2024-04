Netta sconfitta della Mandwinery Pallavolo Cerignola a Torre Annunziata (3-0)

Finisce con una netta sconfitta in quel di Torre Annunziata la sfida valevole per la 23ma giornata del campionato nazionale di Serie B2 per le Pantere della Mandwinery Pallavolo Cerignola che inciampano 3-0 in casa della seconda in classifica Vesuvio Oplonti, lasciando quasi del tutto per strada ogni speranza di agguantare il quinto posto occupato adesso dalla Faam Matese. Senza l’apporto del Capitano, Margaret Altomonte, le Fucsia giocano comunque alla pari un buon primo set che illude le speranze dei supporters presenti ma che invece lascia l’amaro in bocca per aver poi subito la travolgente onda della compagine di casa. Un 3-0 che non trova scusanti in casa Cerignola e che dovrà essere motivo di ripartenza dalla prossima gara in casa, sabato prossimo, contro l’Accademia Benevento, squadra in salute che ieri ha battuto al tie-break la Fenix Monopoli. Ripartire già da domani, lavorando duramente in palestra per chiudere al meglio la stagione e blindare il sesto posto, sarà l’obiettivo finale per il collettivo del presidente Matteo Russo.