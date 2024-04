Non piacciono alcuni assessori: cosa si muove a Palazzo?

Il futuro dell’amministrazione Bonito passa attraverso le numerose richieste di rimozione/azzeramento di assessori in Giunta, che stanno caratterizzando le interlocuzioni degli ultimi giorni. In soldoni ai civici non piacciono i piedini (su tutti la viceSindaco Maria Dibisceglia) e ai piddini non piacciono i civici (l’assessore all’ambiente Michele Lasalvia, nello specifico), ma si lavora per motivare, razionalmente, le istanze dei gruppi.

Le richieste di revisione e l’insoddisfazione, più o meno esplicita, dei consiglieri Romano, Bellapianta e Sforza (le esplicite) vedono aggiungersi i malumori di casa Pd, dove non tira per nulla una buona aria. La verità vera è che al giro di boa dell’amministrazione Bonito in molti stanno provando a costruirsi un futuro o, banalmente, a riacquisire quella verginità politica che gli permetta una ricollocazione non troppo difficoltosa.

Tra i nomi non più graditi ad alcuni membri del gruppo consiliare che sostiene Francesco Bonito anche il farmacista cerignolano Sergio Cialdella (Attività Produttive) e l’Assessore alla Cultura Rossella Bruno. Una situazione di lotta interna che di certo non fa bene alla città e che, prontamente, varrà negata dai protagonisti stessi.