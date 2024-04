Nove titoli regionali a Bari per l’Asd Skating Cerignola

Nel weekend del 13 e 14 aprile, presso il Palazzetto Capocasale di Bari, si è disputato il Campionato Regionale Formule Uga UISP. L’Asd Skating Cerignola, associazione sportiva nata nel settembre del 2022, guidata dall’ex atleta Danila Divittorio (allenatrice di 3° livello FISR), ha presentato in gara sedici atlete, suddivise fra chi ha messo i pattini un anno fa e qualcuno da pochi mesi. Le tesserate, impegnate tutte in nuove categorie, con difficoltà tecniche imparate da poco, sono riuscite ad ottenere ottimi risultati: dodici hanno raggiunto il podio e in quattro lo hanno sfiorato, classificandosi al quarto posto, in categorie dalla partecipazione numerosa.

Nello specifico, hanno acquisito il titolo di Campionessa Regionale: Matilde Lubes; Ludovica Martiradonna; Lucia Matrella; Ornella Recchini; Alessia Sollazzo; Denise Preziusi; Virginia Lovino; Brunella Barilla; Noemi Giannatempo. Vicecampionesse Regionali, con la seconda piazza finale invece: Claudia lungo e Gaia Giannatempo; terza classificata Marisol Mangione. Ottimi anche i risultati (quarto posto ad un soffio dai gradini del podio) per: Barbara Ieva; Matilde Casto; Noemi Santonicola; Aurora Cartagena. In generale, quindici atlete cerignolane ed una proveniente da Minervino Murge. «Rinnovo i complimenti a tutte le atlete impegnate in queste giornate, per aver portato in gara nuove difficoltà, stupendoci della sicurezza con la quale hanno affrontato questa esperienza. Voglio sempre vedervi così, impegnate e determinate a dare il vostro meglio!», commenta soddisfatta Danila Divttorio, responsabile tecnica dell’Asd Skating.

