Nuovo commissario di Polizia a Cerignola, gli auguri di buon lavoro del sindaco Bonito

Il sindaco Francesco Bonito, l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e l’amministrazione comunale di Cerignola danno il benvenuto al nuovo Vice Questore Claudio Spadaro che sostituisce la dottoressa Loreta Colasuonno. Il sindaco formula il proprio ringraziamento agli uomini della Polizia di Stato, diretti fino ad oggi per le attività ordinarie dall’ispettore Di Rubbo. Una risposta immediata alla recrudescenza del fenomeno criminale in città, come aveva già assicurato il Prefetto Valiante durante l’ultimo incontro con il sindaco, l’assessora Cicolella e il comandante della Polizia Locale, Michele Dalessandro. Claudio Spadaro, attualmente Vice Questore presso il Commissariato di Trani, dal 2017 al 2022 ha diretto la Polizia di San Severo in uno dei periodi più particolari e problematici sotto il profilo della criminalità organizzata e non.