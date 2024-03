Pareggio senza reti tra Audace Cerignola e Turris

Nel sabato di Pasqua solo un pareggio (0-0) tra Audace Cerignola e Turris, che non riescono ad andare a rete. Le due formazioni presentano uno schema pressoché speculare (3-5-2); nel Cerignola confermata la formazione della precedente gara contro il potenza, con l’unica sostituzione in attacco di Vuthaj preferito al bomber Malcore.

Il primo squillo è di Contessa al minuto 9. Due minuti più tardi Scaccabarozzi la tenta col mancino. Al 14′ timide proteste del Cerignola per un atterramento in area di Vuthaj. Buon momento al quarto d’ora per il Cerignola che reclama un altro tocco di mano in area. Minuto 20 ed è Tascone a tentarla di precisione da buona posizione. Al 23′ bella palla in mezzo di Martinelli ma Vuthaj non ci arriva di un soffio. Minuto 26 bella incursione centrale di Franco. Un minuto più tardi interessante punizione di Zak Ruggiero. Saccani ci prova col mancino un minuto dopo la mezzora. Al 40′ Tascone ha l’occasione di andare a rete, riceve palla in area si libera per il mancino ma Marcone ci arriva con la punta delle dita. Poco dopo prova a inserirsi D’Andrea ma senza successo. Campanile in area allo scadere, carica Coccia ma viene murato.

In avvio di ripresa mister Raffaele butta dentro Malcore al posto di D’Andrea. E’ sempre Vuthaj il più attivo in attacco, con una bella occasione al 49′. Il Cerignola arriva con facilità sulla trequarti ma manca il guizzo finale. Minuto 62′ Russo si inserisce, innescato da Ruggiero, e calcia verso la porta colpendo guadagnando solo un angolo. Destro da fuori di Tascone al 65′. Punizione al 69′ per la Turris, Krapikas c’è. Al minuto 70′ Contessa con il mancino conclude male un buon fraseggio in area. Quattro minuti più tardi è ancora il numero 27 a tirare, stavolta tra le braccia di Krapikas. Ad un passo dal goal Carnevale, entrato all’85’ e dopo pochi secondi pronto a ricevere palla dalla sinistra di Coccia: Marcone si supera e mette in angolo una rete fatta. Cinque i minuti di recupero, ma non succede molto di più, se non la discutibile espulsione di Martinelli.

Cerignola e Turris non riescono a farsi male, seppure sono dei padroni di casa le occasioni da rete più limpide. Buoni i segnali per mister Raffaele che ha provato differenti soluzioni in attacco, un modo, probabilmente, per guarire dalla sindrome del pareggio.

Audace Cerignola-Turris 0-0

CERIGNOLA (3-5-2): Krapikas 6; Gonnelli 6, Martinelli 5.5, Visentin 5.5; Coccia 8, Tascone 7, Capomaggio 7, Ruggiero 6 (45’ st + 3’ Lombardi), Russo 6 (30’ st Bianchini); D’Andrea 5.5 (1’ st Malcore), Vuthaj 7.5 (40’ st Carnevale). A disp.: Fares, Barosi, Allegrini, Bianco, Rizzo, Ghisolfi. All. Raffaele 8.5.

TURRIS: (3-5-2): Marcone; Maestrelli (42’ st Ricci), Esempio, Panelli; Saccani, Scaccabarozzi, Franco (42’ st Pugliese), Siega (17’ st Casarini), Contessa; Jallow (42’ st D’Auria), Maniero (30’ st De Felice). A disp.: Guadagno, Pagno, Giannone, , Nocerino, D’Alessio, Nicolao. All. Menichini.

ARBITRO: Costanza di Agrigento

NOTE: Serata fresca e ventilata, terreno in buone condizioni. Presenti al Monterisi 2000 spettatori.

Ammoniti: 34’ st Maestrelli, 35’ Saccani

Espulsione: 45’ st + 5’ Martinelli

Angoli: 4-2

Recupero: 1’; 5’