Parità di genere, Bonito: «La Giunta comunale prosegue la sua incessante attività»

La Giunta comunale si è riunita questa mattina per la discussione e l’approvazione di alcune delibere proposte dagli assessori al Bilancio, ai Lavori pubblici e alle Politiche sociali. “La Giunta comunale prosegue la sua incessante attività”, commenta il sindaco Francesco Bonito. “Con la segretaria generale dell’Ente, abbiamo valutato i potenziali effetti del temporaneo mancato rispetto della norma sulla parità di genere relativamente alla composizione della Giunta comunale e ci siamo assunti la responsabilità di non bloccare il buon governo della città in applicazione del principio della continuità amministrativa. Siamo convinti che la legittimità delle delibere non sia in discussione; in ogni caso, il riequilibrio di genere all’interno della Giunta sarà presto ristabilito, eliminando così eventuali motivi di contenzioso”.