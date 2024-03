Pd Cerignola: «Necessarie nuove soluzioni su rifiuti, pulizia e ambiente»

Non sono passate inosservate le immagini del passaggio della tradizionale processione dei Misteri in una delle vie principali della città, Via San Leonardo, in quel momento colma di rifiuti. “Sono immagini che ci rattristano, soprattutto per l’eco mediatica che hanno generato e che sicuramente hanno macchiato l’importanza di un momento così sentito dai cerignolani quale è, appunto, la settimana santa”. “Sono immagini che devono indurci a riflettere sul motivo per cui non sia stata programmata adeguatamente la pulizia delle strade, specialmente di quelle coinvolte nelle processioni, e chiederemo all’assessore competente e al dirigente quali siano le motivazioni dietro questa rappresentazione così negativa della città. Il PD di Cerignola è pronto a dare il proprio contributo per studiare nuove soluzioni sempre migliorative del servizio, un percorso già iniziato con le isole ecologiche e poi interrotto. Sono, ad esempio, necessarie soluzioni alternative per i grandi condomini e un’attenzione diversa per i quartieri più periferici. È necessario alzare il livello del servizio, e l’unico modo possibile è il dialogo e il contributo delle forze politiche”.