Playoff, passa il Cerignola pareggiando 1-1 con il Giugliano

Con il pareggio 1-1 e una gara molto combattuta, l’Audace Cerignola supera il primo turno playoff ai danni del Giugliano. Il Cerignola ripresenta la stessa formazione dell’ultima di campionato, con soli due nuovi innesti: Martinelli e Tascone. Cambia invece diverse pedine Bertotto per cercare di giocare una gara diversa da quella di poco più di una settimana fa.

Cerignola da subito aggressivo con Sainz-Maza che si fa vedere molto in palla già nei primi minuti. Minuto 7′ è Vuthaj a provarci di prima intenzione su servizio di D’Andrea. La risposta di Salvemini arriva all’11’, che strozza il tiro col mancino. Al 21′ Tascone di testa prova a sorprendere Russo. Contropiede del Giugliano, De Rosa (24′) riceve palla al centro, calcia ma la sua conclusione non è un granché. Cross dalla sinistra di Gonnelli, la tocca prima Vuthaj e poi un decisivo D’Andrea (27′) che regala il vantaggio al Cerignola: 1-0. Alla mezz’ora De Rosa prova a girarla in porta dove c’è un attento Barosi. Tiro alto al 37′ di Capomaggio. Pareggio 1-1 al 39′ di Salvemini: schema su punizione, cross di Di Dio e destro secco del centravanti campano. Gli ospiti spingono e ci riprova su punizione il numero 10 del Giugliano.

Riprende la gara, al 48′ Di Dio si mette in proprio ed entra in area senza concludere con precisione. Due minuti più tardi è Salvemini a tentare la rete in semi rovesciata. Cross di Saint-Maza per Tascone (57′) che manca l’aggancio di testa. Al 65′ triplo cambio del Cerignola, con Russo, Bianchini e Visentin a dare man fonte all’undici di casa. Al 70′ Di Dio prova a sorprendere il portiere da distanza siderale. Il Giugliano butta dentro Diop. All’85’ Cargnelutti di testa a rete, ma sulla linea c’è Visentin che ancora di testa evita il vantaggio ospite. Sono cinque i minuti di recupero; per il Giugliano ci prova Giorgione, mentre resiste il Cerignola. Contropiede del Cerignola al 93′ con il Cerignola che sciupa la superiorità numerica. la replica è di Dio, ma Barosi c’è. Al 95′ tiro da fuori dei padroni di casa che si rendono nuovamente pericolosi. L’ultimo ruggito è di Cargnelutti che spara alto, pochi secondi prima dal triplice fischio.

Pareggio 1-1 tra Cerignola e Giugliano con le due squadre che non si risparmiano dal primo all’ultimo minuto. Passa l’Audace Cerignola che disputerà il secondo turno dei playoff.

CERIGNOLA (3-5-2): Barosi 7; Martinelli 6, Ligi 6 (20’ st Bianchini), Gonnelli 6; Coccia 6.5, Tascone 6 (20’ st Visentin 7), Capomaggio 7, SainzMaza 7, Tentardini 6 (20’ st Russo 6); D’Andrea 6, Vuthaj 6.5. A disp.: Krapikas, Fares, Allegrini, Bianco, Malcore, Lombardi, Rizzo, Ghisolfi, Carnevale. All. Raffaele 7.

GIUGLIANO: (4-3-3): Russo 6; Menna 6 (39’ st Barba), Cargnelutti 6.5, Caldore 6, Oyewale 6; Romano 5, De Rosa 6 (30’ st Giorgione 6), Maselli 6 (39’ st De Sena 6.5); Ciuferri 5 (31’ st Balde), Salvemini 7.5, Di Dio 7 (30’ st Diop). A disp.: Scognamiglio A., Rob Coprean, Yabre, Scognamiglio G., Gladestony, Barardocco, Boccia, Esposito, Oviszach. All. Bertotto 6.5.

ARBITRO: Ubaldi di Roma.

NOTE: Serata mite, terreno in buone condizioni. 2500 spettatori circa.

Ammoniti: 33’ Sainz-Maza, 42’ Tascone, 15’ st Capomaggio, 25’ st Romano, 29’ st Coccia, 42’ st Scognamiglio, 42’ st Allegrini.

Reti: 27’ Vuthaj, 39’ Salvemini

Angoli: 6-3.

Recupero: 2’; 5’.