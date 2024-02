Pulizia e lavori di ripristino su viale Cimitero e in via Tiro a Segno di Cerignola

Pubblichiamo di seguito e integralmente una nota stampa di Matteo Conversano, consigliere comunale di maggioranza, riguardo alcuni interventi di pulizia effettuati in alcune zone di Cerignola. Lo stesso consigliere invita la cittadinanza a contribuire alla cura della città, evitando di cadere nella maleducazione e nell’incuria.

Purtroppo è evidente che, ultimamente, la nostra Città presenti delle difficoltà in termini di sicurezza e pulizia e questo sicuramente peggiora la percezione che, all’interno e fuori dai nostri confini, si ha della nostra Città. Per questo mi sto muovendo alacremente per cercare di raggiungere l’obiettivo di una città più vicina alle esigenze dei cittadini più sicura e pulita. Insieme all’assessore Lasalvia e all’assessore Cicolella su Viale Cimitero abbiamo richiesto interventi di ripristino della pavimentazione interessata da buche evidenti; insieme all’assessore Bruno su via Tiro a Segno (circuito pedonale San Marco) abbiamo richiesto un’accurata pulizia dei luoghi con rimozione degli arredi divelti; tutto questo per promuovere la bellezza, il decoro urbano, le attività all’aperto e tutelare l’incolumità pubblica. Unica e importante richiesta che rivolgo ai cittadini è quella di contribuire alla cura della nostra Città poiché è l’unico modo che abbiamo per tutelare il nostro territorio. L’impegno di coloro che si occupano di manutenzione e pulizia urbana è sì importante, ma nulla può contro la maleducazione e l’incuria.