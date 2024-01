Quartiere Torricelli, Antonio: “creo videogiochi, è il mestiere che voglio fare da grande”

«Non avevo mai avuto modo di realizzare videogiochi su modelli in Blender. Mi piacevano, ma non sapevo come si facevano e non avendo il computer a casa non potevo fare molto. Anche a scuola non abbiamo mai fatto questo tipo di attività. Partecipando al Fab Lab del Cercat e grazie agli insegnamenti di Angelo sono riuscito a realizzare questa mia passione e a realizzare i gaming. È questo il lavoro che voglio fare da grande». Antonio frequenta il primo anno della scuola secondaria superiore e, grazie all’azione congiunta Scuola-Cercat, è stato messo in condizione di proseguire gli studi nonostante alcune difficoltà. (Guarda il VIDEO su Corriere.it)