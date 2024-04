Rifiuti, FdI Cerignola: a Torricelli (e non solo) è una vergogna. Quartiere sotto scacco della violenza, Comune impotente

«Il quartiere Torricelli è sporco per colpa dello sciopero dei netturbini. Anzi, no…per colpa di un cittadino col machete che impedisce la raccolta dei rifiuti. Le spiegazioni dell’amministrazione comunale, affidate al consigliere Pd Luciano Giannotti, non sono solo surreali, ma gravissime. Insomma, la città è ostaggio della violenza e dei rifiuti». Inizia così una nota stampa giunta in redazione da Fratelli d’Italia Cerignola. «Il piddino Giannotti racconta dello sciopero di mercoledì, di cui sarebbe stata data tempestiva comunicazione. Come? Attraverso un post sulla pagina Facebook del Comune con circa 6mila followers (quindi almeno 54mila cerignolani non la seguono), non con avvisi scritti o messaggi audio per le vie cittadine. Risultato? I 5mila residenti di Torricelli hanno comunque lasciato fuori i sacchetti da mercoledì e nessuno li ha raccolti. Anzi, non li raccoglievano da lunedì, stando alle testimonianze. La puzza aumenta e scarafaggi, zanzare, serpenti, topi fanno il resto. Uno dei tanti disservizi? Facile. Ma è qui che Giannotti ci stupisce: ci sarebbe – a detta del piddino – un uomo armato di machete che minaccia e ferisce gli operai della ditta dei rifiuti. E quindi non si raccoglie…Hanno chiesto la scorta alla polizia per garantire la sicurezza dei dipendenti Tekra, ma gli agenti non bastano mai. Come mai quel cittadino è ancora libero di girare col machete, tanto che ci vuole la scorta per raccogliere l’immondizia? Perchè non se ne è data tempestiva comunicazione, a tutela dei residenti? E in Zona industriale, dove la situazione è la stessa di Torricelli, chi c’è ad impedire la pulizia e la raccolta? A metà mandato, trascorsi ormai 2 anni e mezzo, il sindaco e giudice Bonito pare scarsamente interessato al degrado della città. E Cerignola (non solo Torricelli) si riempie fetidamente di immondizia mentre le istituzioni si piegano alla follia della violenza», concludono i meloniani.

A stretto giro arriva anche il commento del coordinatore cittadino di Forza Italia, Carlo Dercole, nel comunicato che segue integralmente: «Questa è la situazione del quartiere Torricelli ormai da diversi giorni e nel resto della città la situazione sicuramente non è tanto diversa. Pensiamo al campo Cianci, C.so Vecchio, Zona Macello, Zona Cimitero, Via Napoli, S. Samuele/Gran Sasso. Questa mattina, attraverso alcuni commenti Facebook di un Consigliere Comunale, l’amministratore fa sapere che un intero quartiere è ostaggio di un singolo che minaccia gli operatori ecologici e che questo soggetto sia anche armato. E l’Amministrazione della Legalità lo dice anche apertamente. Signor Prefetto…ha capito? Ha letto? Ha ascoltato? Ma questo signore lo vediamo ormai da mesi collaborare e raccogliere i rifiuti. A Sant’Antonio, a Piazza Osteria Ducale, nel rione Torricelli. Insomma, un po’ ovunque. Chi ha permesso tutto ciò? Perché questo signore lavorava a tutti gli effetti con la Tekra? Lo faceva dietro corrispettivo totalmente illegittimo? Non è dato sapersi. L’Amministrazione della legalità tace e tollera tutto questo! Ma al di là di questo episodio, grave ed intollerabile, sono tre anni che subiamo un servizio indecente. È stato mai contestato qualcosa alla ditta? È mai stato effettuato un addebito all’azienda? MAI. È mai possibile che a Cerignola non abbiamo un responsabile di cantiere? È mai possibile che il responsabile di cantiere sia di San Ferdinando? Nel frattempo noi paghiamo e non possiamo neanche permetterci di dire qualcosa, la colpa è sempre di qualcun’altro. Mai di questi amministratori incapaci ed inetti!».