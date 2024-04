Rifiuti nel quartiere Torricelli: doppi turni per gli operatori ecologici

Sono partite nella notte le operazioni di rimozione dei rifiuti non prelevati nei giorni scorsi dagli operatori dell’azienda incaricata. Grazie allo sforzo degli uffici dell’assessorato all’ambiente si è proceduto con doppi turni per colmare i disagi di questi giorni. “Ci scusiamo ovviamente con i cittadini del quartiere. Lo sciopero ha certamente inciso, nella giornata di ieri ma non posso non sottolineare che la sospensione del servizio si è resa necessaria semplicemente perché rendere un servizio non deve significare rischiare la propria vita a causa di un solo, violento concittadino, che quotidianamente minaccia verbalmente e fisicamente i nostri operatori. E purtroppo registriamo già una violenta aggressione ai danni di un lavoratore dell’azienda dei rifiuti. Non è tollerabile che si debba pulire scortati dalle forze dell’ordine, già impegnate nella difficile lotta alla criminalità. Tuttavia, abbiamo sanzionato l’azienda incaricata per i disservizi che si sono verificati, come già accaduto: siamo attenti e rigidi nel controllare che il servizio per la nostra città venga svolto in modo corretto”, il commento dell’assessore all’Ambiente, Michele Lasalvia.