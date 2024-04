“Ritorno in Puglia”: Marco Ferrante presenta il suo nuovo romanzo al Mondadori Point Cerignola

Il Mondadori Point di Cerignola si prepara ad accogliere un altro dei suoi ospiti più attesi: Marco Ferrante, giornalista e scrittore italiano che ha lavorato per otto anni presso il TG5 e che dal 2015 è vicedirettore di La7. Venerdì 12 aprile, alle ore 17.30, presenterà il suo ultimo romanzo “Ritorno in Puglia”, la storia di un imprenditore generoso e di un gruppo di migranti albanesi. Bernardo Bleve è il protagonista di questa intricata storia, che apparentemente si presenta come un’avvincente saga famigliare ma che pian piano rivela i densi intrecci di una tragedia. A rendere suggestivo il racconto è la meravigliosa cornice pugliese degli anni Novanta, una terra colta nella sua antica bellezza ma senza alcuna forma di retorica: la scelta di Bernardo di accogliere una famiglia di albanesi, scampata ad un naufragio, mette in moto l’intreccio di questa storia tutta incentrata sul tema della colpa. L’idea del romanzo nasce dal proposito di Marco Ferrante di evidenziare gli slanci e le contraddizioni di una borghesia che si dichiara progressista ma che è animata dai moventi più inconfessabili, e sulle illusioni che possono sostenerci per una vita intera oppure farci imboccare la strada sbagliata.

I lettori presenti avranno il piacere di dialogare con l’autore e con la presidente Alessandra Benvenuto, dirigente dell’Associazione “I fiori blu a.p.s.”. Essa si impegna nella promozione di un’identità culturale in grado di fronteggiare le asperità di una terra con tanto potenziale, ma con poche risorse critiche e costruttive. L’evento è libero e ad ingresso gratuito.