Rotary Club Cerignola e Associazione Italiana Odontoiatri tra i cittadini per fare prevenzione e ricerca

Il Rotary Club di Cerignola, in collaborazione con A. I. O.-Associazione Italiana Odontoiatri, ha aderito alla “Giornata Mondiale della Salute Orale” che si svolgerà sabato 23 Marzo presso i gazebo allestiti per l’occasione siti in C.so Aldo Moro sotto il Palazzo di Città di Cerignola dalle ore 10.00 alle ore 13,00. Grazie al dott. Luigi Tonti, medico odontoiatra e socio del Rotary Club di Cerignola, una equipe di professionisti A. I. O. sarà pronta a dare consigli finalizzati alla prevenzione delle malattie del cavo orale per incentivare i cittadini, la comunità e le Istituzioni ad agire per ridurre l’impatto delle patologie della bocca (parodontopatie, carie, disfunzioni articolari, sleep apnea e tumori).

L’attenzione della Giornata è rivolta principalmente ai bambini in età scolare. Saranno inoltre presenti attività finalizzate ad insegnare le procedure di corretto spazzolamento e corretta igiene orale in uno spazio a loro dedicato. I più piccoli potranno anche divertirsi grazie alla presenza di gadget educativi e una simpatica truccabimbi. “Porta il tuo spazzolino! Scopriremo come migliorare insieme”. L’adesione alla “Giornata Mondiale della Salute Orale” rientra nelle attività di servizio al territorio che il Rotary Club di Cerignola persegue in quanto associazione i cui membri mettono a disposizione le loro professionalità a favore della comunità.