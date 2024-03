Savino Zaba torna in teatro con lo spettacolo “Canto…anche se sono stonato”

Torna al suo primo grande amore Savino Zaba, artista poliedrico che da anni si muove con disinvoltura tra la radio, la Tv e il teatro. Il Direttore artistico del Teatro Mercadante di Cerignola, riparte dalla sua fortunata pièce di teatro-canzone dedicata alla musica swing e al grande maestro del genere Lelio Luttazzi, il quale ha ispirato il titolo dello spettacolo. Non a caso, anche la Fondazione Lelio Luttazzi ha posto l’egida sull’intero progetto. Anche quest’anno Zaba sarà accompagnato in scena da una band formata da straordinari musicisti italiani, come Mino Lacirignola alla tromba, Davide Saccomanno al pianoforte, Antonio Di Lorenzo alla batteria, Davide Penta al basso, Francesco Lomangino al sax. Ci sarà spazio anche per la danza, con la ballerina e coreografa Tiziana Loconsole. Le prossime date previste sono sabato 23 marzo al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, all’interno della stagione teatrale in corso e a maggio due date a Roma, rispettivamente il 18 al Teatro Auditorium eCampus e successivamente all’Auditorium Parco della Musica. Il calendario, con la produzione della Giorgio Griffa Management, è in continuo aggiornamento. Intanto, mentre prepara il ritorno televisivo in Rai, Zaba ogni mattina è in onda su Rai Radio1 con la sua trasmissione musicale “Streaming”.