Sconfitta dal San Giorgio del Sannio, per la Flv Cerignola è retrocessione in serie C

La sconfitta di ieri a Benevento per mano dell’Intec Service San Giorgio del Sannio sancisce la retrocessione in serie C della Flv Cerignola: nella penultima giornata del girone I finisce 3-1 per le campane (25-20; 25-19; 18-25; 25-23 i parziali). Finisce nel più amaro dei modi una nuova stagione tribolata e sulla falsariga della precedente per il sodalizio rossogialloblù, che bissa il risultato sportivo della precedente annata. Nonostante l’acquisizione del titolo sportivo dello Sportilia Bisceglie e l’allestimento di una rosa più esperta e migliore tecnicamente, non si è riusciti nell’intento di conservare il posto nella quarta categoria nazionale. L’arrivo di coach Castillo (al posto di Tauro) aveva fatto tornare qualche speranza, ma alcuni infortuni recenti e qualche occasione mancata non hanno permesso di giocarsi fino all’ultimo le proprie chance, anche perché nel frattempo la Fipav ha ridisegnato il format per le retrocessioni, escludendo la formula dei playout e decretando la discesa nel torneo inferiore per le ultime quattro di ciascun raggruppamento. Sabato prossimo ultima, ininfluente gara stagionale al “Tatarella” contro la Co. Ge. Vesuvio Oplonti, già sicura della qualificazione ai playoff promozione.