Settimana mondiale dell’Immunizzazione: le iniziative della Asl Foggia

In occasione della Settimana Mondiale dell’Immunizzazione che quest’anno ricorre dal 24 al 30 aprile, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) della ASL Foggia ha organizzato una serie di iniziative sul territorio per sensibilizzare la comunità sull’importanza della vaccinazione e informarla sulle novità in tema vaccinale.

La Settimana Mondiale dell’Immunizzazione

La settimana Mondiale dell’Immunizzazione è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con lo scopo di aumentare gli sforzi per garantire un’immunizzazione quanto più completa a livello planetario e promuovere il messaggio che l’immunizzazione di ogni persona è di vitale importanza per prevenire le malattie, proteggere la salute e la vita. Le vaccinazioni, quindi, come strumento più efficace per proteggere la salute sia individuale che collettiva. La vaccinazione è, infatti, una preziosa opportunità di prevenzione e i vaccini sono lo strumento con il quale milioni di persone nel mondo ogni anno vengono protette da malattie prevenibili. Essere protetti da tali malattie è un diritto di ogni singolo individuo e dell’intera collettività.

Le iniziative della ASL Foggia

Dal 22 al 26 aprile 2024 nei giorni feriali (escluso, quindi, il 25 aprile) gli utenti potranno recarsi presso gli ambulatori vaccinali della ASL Foggia dove troveranno personale qualificato per ricevere tutte le informazioni inerenti i vaccini attualmente disponibili per fascia di età. Sarà possibile, inoltre, conoscere il proprio stato vaccinale e recuperare i cicli vaccinali eventualmente sospesi, in particolare nel periodo pandemico. Coloro che ne faranno richiesta potranno, quindi, accedere alla vaccinazione.

Vaccini e anticorpi monoclonali: nuove opportunità di prevenzione

In tutti i centri vaccinali saranno illustrate le nuove opportunità di prevenzione, sia con i vaccini che con gli anticorpi monoclonali, delle infezioni da Virus Respiratorio Sinciziale, responsabile di forme gravi a livello bronco-polmonare sia nei bambini che negli adulti.

Viaggiare sicuri

In vista dell’avvicinarsi della stagione estiva, gli Ambulatori di Medicina dei viaggi, ubicati nei Comuni di Foggia, Cerignola e San Severo, forniranno informazioni dettagliate sulle opportunità di prevenzione di malattie che possono essere contratte nei viaggi all’estero.