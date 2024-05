“Sunday in motion”, Rotary Club e associazioni sportive in Piazza Duomo a Cerignola

È stata una mattinata all’insegna dello sport e dell’aggregazione, quella che ha avuto luogo domenica 12 maggio in Piazza Duomo a Cerignola. Ad animarla sono stati il locale Rotary Club e diverse associazioni e realtà sportive del territorio, che ne hanno accolto l’appello. L’evento, dal titolo “Sunday in motion” e patrocinato dal Comune di Cerignola, è stato concepito per coinvolgere persone di tutte le età e di tutti i livelli di abilità. Un’opportunità per celebrare i benefici dello sport e dell’attività fisica. «Il Rotary Club voleva dimostrare alla comunità la sua vicinanza a tutte le realtà sportive, non solo quelle in cui si praticano sport classici come calcio, basket e volley, ma anche discipline come crossfit, mountain bike, cycling e yoga, cioè quelle particolari – afferma al nostro sito il presidente del Rotary, Antonio Russo -. C’è in campo una sinergia che è realtà già da tempo e questa mattinata ne è la testimonianza. Anche le Istituzioni ci sono state vicino, con il Comune che patrocina l’evento, e in questo senso quello di oggi vuole rappresentare un punto di inizio».

Come detto, sono state diverse le associazioni a rispondere all’appello. Fra queste la Functional Lab 0885 di Antonio Grillo: «Siamo un’associazione che promuove l’allenamento funzionale, il crossfit, l’allenamento trx e più in generale l’allenamento a corpo libero. Ci piace lavorare con meno pesi e meno attrezzi possibili, con la gravità del corpo, a terra, senza macchinari. Siamo convinti che queste attività portino a mantenere nel tempo una certa giovinezza del corpo. Quando si promuove lo sport, noi ci siamo e ci saremo sempre». Dello stesso avviso è Alessandra Leone, imprenditrice che conduce un’azienda agricola con masseria didattica al cui interno si svolgono attività ludiche e sportive, fra cui lo yoga: «Ho accolto l’appello perché per me lo sport è quanto di più essenziale ci sia per mantenersi in salute. Condivido molto quello che fa il mio amico Antonio Grillo, quindi questa è l’occasione giusta per far vedere che lo yoga non è tanto diverso dal fitness. Si pensa che lo yoga sia una disciplina noiosa, lenta, moscia. In realtà, se fatta con un certo criterio, è simile al fitness e al crossfit. C’è una parte spirituale e una parte fisica, rinforzando il corpo si rinforza anche la mente. Lo yoga è uno sport consapevole, ci connette a noi stessi ed è la disciplina spirituale più antica del mondo».

Un’altra importante realtà sportiva cittadina ad aver aderito all’iniziativa è la Bike3 ASD, presieduta da Nicola Rizzo: «Abbiamo accolto volentieri questo invito. Per noi lo sport è prevenzione per la salute e soprattutto momento di aggregazione fra tutte le persone che hanno voglia di divertirsi e stare bene. Siamo ormai da 12 anni una realtà consolidata del territorio, con circa una sessantina di iscritti. La giornata di oggi per noi è anche l’occasione per commemorare un nostro ex iscritto scomparso tragicamente poco tempo fa, Vincenzo Mansi. Oltre ad essere un nostro tesserato è stato soprattutto un grande amico. Oggi lo commemoriamo, ma il suo ricordo resterà vivo in noi per sempre». In conclusione, ha fornito la sua partecipazione e testimonianza Tommaso Pedico, istruttore group cycling ICYFF e punto di riferimento dell’Helios Sport Center di Cerignola: «Con questo evento abbiamo modo di dimostrare cos’è l’indoor cycling, cioè il ciclismo in palestra. Abbiamo accolto l’invito del Rotary Club perché siamo persone che tengono a divulgare non solo la nostra attività sportiva, ma proprio la cultura dello sport in questa città».

