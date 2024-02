Torna a vincere la Flv Cerignola, superata 3-1 l’Ancis Villaricca

Torna al successo dopo quattro sconfitte consecutive e nella gara più opportuna la Flv Cerignola, battendo 3-1 l’Ancis Villaricca al pala “Tatarella”, nella seconda giornata di ritorno del girone I di serie B2 (25-19; 25-21; 20-25; 25-15 i parziali). Il sestetto ofantino è sceso in campo inizialmente con: Puro al palleggio e Viscito opposto; Chiesa e la rientrante Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Al fine di riscattare la sconfitta del precedente turno con l’Accademia Benevento, la Flv entra sul parquet con piglio e risolutezza giusti, non dando punti di riferimento alle avversarie: attacchi ben gestiti e variati, buona la fase muro-difesa e così si sono incamerati i primi due set. Nel terzo periodo, Villaricca si impone riuscendo a trovare le giuste contromisure, pur se le rossogialloblù sono sempre state ben in partita. La prova si è avuta nella quarta frazione, quando i meccanismi sono tornati a viaggiare bene e a molto è servito anche l’aiuto reciproco fra le giocatrici negli scambi prolungati o in ricostruzione.

La fast di Silvestre ha messo il punto esclamativo su una prestazione gagliarda e assai positiva, che fa salire le cerignolane a quota 17 in classifica, accorciando il divario nella zona calda. Un bottino pieno utile ad affrontare sabato 24 nel prossimo turno in trasferta la Pallavolo Pozzuoli, con rinnovata autostima e fiducia nella rincorsa salvezza.