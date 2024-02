Venerdì 1° marzo Consiglio comunale monotematico sul nuovo stadio a Cerignola

É stato convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per venerdì 1 marzo 2024, alle ore 16:00 in prima convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione del seguente argomento:

• Richiesta convocazione Consiglio Comunale monotematico sulla manifestazione d’interesse alla realizzazione e gestione nuovo stadio (Deliberazione di Giunta n. 226 del 22.11.2023).

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.