Venerdì 15 marzo a Cerignola in scena “Cafoni. Un racconto musicale” con Michele De Virgilio

Valorizzazione della cultura territoriale e denuncia delle problematiche sociali sono tra le prerogative principali della stagione del Teatro Mercadante di Cerignola che, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e la direzione artistica di Savino Zaba, è pronta ad accogliere Michele De Virgilio e il suo racconto musicale “Cafoni”, in programma venerdì 15 marzo. La storia ripercorre la quotidianità di un’anziana contadina dall’animo nobile che, in un piccolo paese del Tavoliere delle Puglie, ogni mattina si cinge il capo con un fazzoletto nero, esce di casa salutando una foto di Giuseppe Di Vittorio e s’incammina stringendo un mazzo di fiori verso il cimitero. In una di queste passeggiate la donna si accorge della presenza, in un angolo di terra, di una croce piantata con scritto: sconosciuto. Si tratta di un ragazzo straniero seppellito, probabilmente un bracciante stagionale vittima della “guerra nei campi”. L’anziana contadina, toccata dai ricordi delle umiliazioni subite a suo tempo da bracciante, compie un gesto di pietà, tra l’incredulità dei compaesani, dando una sepoltura “cristiana” al ragazzo vittima di caporalato. La tomba di questo sconosciuto diventerà un sacrario dedicato alle vittime di questa piaga che flagella il territorio di Capitanata, ai caduti della “guerra nei campi”.

Lo spettacolo è diretto dall’attore foggiano Michele De Virgilio, fautore del testo insieme a Mario De Vivo ed accompagnato da Stefano Corsi e Simona Ianigro, il tutto impreziosito dalle musiche originali composte da Antonio Cicoria, dalla musica dal vivo di Giovanni Mastrangelo con le percussioni di Enzo Pastore, eufonio e trombone di Andrea Pontone. Un racconto musicale con attori e maestranze che lavorano e operano sul territorio, è un omaggio ai “cafoni” di ieri e di oggi uniti da un triste destino di povertà e miseria, oltre che una denuncia a condizioni di sfruttamento e oppressione. Storia drammatica ma mai cupa con sipario alle 21:00 di venerdì 15 marzo presso il “Roma, cinema, teatro, e…”. “Cafoni. Un racconto musicale” è una produzione AVL-Teatro della Polvere.