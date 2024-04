Vittoria al tie break per la Mandwinery Pallavolo Cerignola sull’Accademia Benevento

Si chiude con una vittoria da due punti in saccoccia per le Pantere della Mandwinery Pallavolo Cerignola la penultima gara in casa nostra di questa stagione. Tra le mura amiche del PalaDileo, le Fucsia trovano una agguerrita e volenterosa Benevento, che si è giocata ieri l’ultima opportunità di permanenza nella categoria: nonostante il punto guadagnato, le sannite trovano la retrocessione in C dopo comunque un bel girone di ritorno. In una gara punto a punto, la spuntano le cerignolane al tie-break, brave a tenere botta alle volenterose giocatrici ospiti e portarsi a casa due punti utili per tenere ancora saldo il sesto posto in classifica a quota 39 punti, 5 in più di Monopoli e San Giorgio Volley, in attesa delle gare che queste due formazioni disputeranno oggi. Adesso testa già a domani, quando si inizierà a preparare la sfida di Pozzuoli, sabato 4 maggio, ultima trasferta dell’anno per Gervasi e Co..