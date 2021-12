“I rosoni di Puglia”, domani conferenza al duomo di Cerignola

Martedì 21 dicembre 2021 alle ore 19,30 nella Basilica Cattedrale di san Pietro Apostolo di Cerignola si terrà la conferenza: Contemplare la meraviglia: “I Rosoni di Puglia”. L’evento è organizzato dal Club per l’Unesco di Cerignola, patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dalla Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, e avrà come tema l’inserimento del Rosone del Duomo di Cerignola tra i “33+3 Rosoni pugliesi” (quanti i canti di ogni cantica della Divina Commedia) nel dossier di candidatura a Patrimonio Unesco. “Il canto corale su “I Rosoni di Puglia” comincia ad articolarsi, ed è bello che il “la” arrivi da Cerignola: città in cerca di nuova luce, per valorizzare antiche certezze e percorrere nuovi sentieri“, scrive Antonio V. Gelormini, Giornalista, Autore e Promotore del progetto “I Rosoni di Puglia”.

La data è stata scelta in coincidenza con il Solstizio d’Inverno (21/12), data palindroma, trionfo effimero dell’oscurità che cede il passo alla luce, che pian piano invaderà le ore del giorno (simbologia del Natale, avvento di Luce per i cristiani), nonché completamento dell’annuncio del Battista in occasione del Solstizio d’Estate (21-24 giugno). Ed è proprio il Rosone ad assumere il significato di varco della Luce – tramite impalpabile, ma reale, tra il divino e il terreno – attraverso i suoi intagli e vetrate. Il Rosone, quindi, come gioiello architettonico che testimonia la storia e la cultura di un popolo. Vista la grande valenza del progetto, esso è divenuto occasione di Sensibilizzazione alla cura del patrimonio presente nel territorio, uno degli obiettivi prioritari del Club, coinvolgendo gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, che sono stati invitati a contribuire all’allestimento di una Mostra, con i lavori realizzati da studenti: per cui, la conferenza sarà preceduta dall’apertura della mostra nella Sala Conferenze del Comune. I relatori che interverranno, dopo i saluti istituzionali di Rosaria Di Gregorio – Presidente del Circolo per l’Unesco di Cerignola, di Mons. Luigi Renna – Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, di Francesco Bonito – Sindaco di Cerignola e di Rossella Bruno – Assessore alla Cultura di Cerignola saranno:

Antonio V. Gelormini – Giornalista, Autore e Promotore del progetto “I Rosoni di Puglia”

Paolo Ponzio – Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università di Bari

Trifone Gargano – Dantista e Docente Didattica Lingua Italiana.

Inoltre, sarà nostro gradito ospite il Club per l’Unesco di Foggia, nella persona della presidente Floredana Arnò, primo sodalizio a presentare, in Capitanata, il progetto.