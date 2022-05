Cerignola, una raccolta firme destinata alle Istituzioni per restituire vivibilità a via San Leonardo

Una situazione esasperante, un pericolo per l’ordine pubblico e che mina la serenità di chi abita in una delle zone centralissime della città. Da qui parte l’iniziativa di una raccolta firme per informare le Istituzioni a diversi livelli (Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine, Prefetto) su quanto accade in via San Leonardo. L’ultimo episodio è accaduto la sera del 25 maggio scorso, quando due fazioni opposte di rumeni si sono date letteralmente battaglia, usando come armi anche bottiglie vuote di birra, creando forte panico e coinvolgendo loro malgrado anche persone estranee alla faccenda, peraltro ricorse alle cure presso l’ospedale “Tatarella”. Solo il pronto intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato l’ulteriore degenerazione degli animi, riportando a fatica la calma. Se a ciò si aggiungono parcheggi selvaggi e disagi arrecati a bambini e anziani della zona, i residenti chiedono a gran voce che sia posto un freno a tali comportamenti.

Così, nel pomeriggio di ieri, davanti ad un esercizio commerciale della suddetta via, è partita una raccolta firme per sensibilizzare il resto della cittadinanza ma soprattutto chi gestisce la cosa pubblica riguardo le dinamiche che coinvolgono i rioni dell’Addolorata e di San Gioacchino. Presente l’assessore alla Sicurezza alla Legalità e alla Sicurezza del Comune di Cerignola, Teresa Cicolella, la quale ha voluto approfondire l’accaduto e confrontarsi con i cittadini radunatisi per il sostegno alla causa. I proponenti auspicano che siano presi provvedimenti per restituire un minimo di decoro e un ritorno ad una vivibilità spesso offuscati da episodi del genere.

