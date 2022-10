Proroga a Tekra, Giannatempo: «accumuleremo altri ritardi. Un bel fallimento»

Fa discutere la notizia della proroga del servizio di raccolta e smaltimento a Tekra in attesa della gara europea, per la quale ci vorranno diversi mesi. La proroga di 18 mesi, che potrebbe anche durare meno «si appalesava necessaria e doverosa e durerà per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara unitaria europea» ha sottolineato Francesco Bonito.

A rimarcare la necessità di agire prima è Antonio Giannatempo, ex-Sindaco e consigliere di minoranza, che già nel consiglio comunale monotematico sui rifiuti, tenutosi a luglio scorso, aveva sollevato qualche dubbio sui tempi: «In quel consiglio comunale dissi al Sindaco che non sarebbe mai riuscito a fare un appalto e gli spiegai il perché. Mancava il tempo tecnico e non poteva fare una nuova gara se prima non dava soddisfazione alla delibera precedente di assegnazione. Accumuleremo un bel po’ di ritardo. Un bel fallimento».