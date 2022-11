Scomparso 39enne a Foggia: appello familiari sui social

Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Maurizio Bruno, 39 anni di Foggia, scomparso dalle 18.00. L’uomo al momento della scomparsa indossava un pantalone di tuta Kappa, maglia bianca e giubbotto nero.

A quanto si apprende il 39enne ha parcheggiato la propria autovettura in via Lenotti, zona semi periferica della città con dentro tutti gli effetti personali: documenti, cellulare, soldi. La moglie in mattinata si è recata in questura per sporgere denuncia di scomparsa. Alle 16 aveva portato la sua auto in una officina per fare la revisione. I familiari hanno lanciato un disperato appello sui social: “Sta attraversando un momento difficile. Vi prego aiutateci a ritrovarlo. Se avete informazioni utili – si legge nel post – contattate immediatamente la polizia”.