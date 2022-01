Sgarro: «Riaperture scuole e situazione contagi. Sospendere il servizio mensa fino al 1 Febbraio»

«Non si tratta di fare allarmismi, ma tantomeno non si può sottovalutare la situazione. Si tratta piuttosto di essere prudenti perché la situazione COVID alla riapertura delle scuole desta preoccupazione nelle famiglie». Commenta così il consigliere comunale Tommaso Sgarro la situazione a Cerignola a ventiquattro ore dal ritorno a scuola. «Il sindaco di Stornara chiude le scuole, ma diciamocelo Cerignola non è Stornara dal punto di vista dei numeri e della realtà scolastica. Nei fatti inoltre l’ultimo Decreto legge varato dal governo limita la possibilità di chiudere le scuole, se non in zona rossa, persino al governo regionale e c’è da aggiungere che sotto l’aspetto sociale la chiusura crea grandi difficoltà gestionali soprattutto alle famiglie. È certo tuttavia che 𝙡𝙖 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙜𝙞 𝙚 𝙡𝙖 𝙡𝙤𝙧𝙤 𝙢𝙖𝙥𝙥𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙨𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙛𝙪𝙤𝙧𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡𝙡o e che domani la riapertura delle scuole potrebbe essere caratterizzata da incertezza e caos. Occorre intervenire!».

«La circolare congiunta di Ministero della Salute e dell’istruzione pone una serie di “raccomandazioni” che nascondono diverse criticità. Tra queste c’è quella di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri che è oggettivamente impossibile alle condizioni date. 𝙋𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 non c’è altro tempo da perdere e 𝙘𝙝𝙞𝙚𝙙i𝙖𝙢𝙤 𝙖𝙡 𝙎𝙞𝙣𝙙𝙖𝙘𝙤 Francesco Bonito 𝙙𝙞 𝙨𝙤𝙨𝙥𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧𝙚 quantomeno 𝙡’𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙞 𝙢𝙚𝙣𝙨𝙖 𝙖𝙡𝙢𝙚𝙣𝙤 𝙛𝙞𝙣𝙤 𝙖𝙡 1 𝙁𝙚𝙗𝙗𝙧𝙖𝙞𝙤, perché 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙚̀ 𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙨𝙪𝙚 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖̀, 𝙚 𝙨𝙚𝙢𝙗𝙧𝙖 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙨𝙖 𝙤𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙖 𝙫𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙡𝙖 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚». «Per il resto occorrono prudenza e buon senso da parte di tutte e tutti, occorre continuare a vaccinarsi» conclude Sgarro.