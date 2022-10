Sisma a 5 Stelle. Richiesta al Sindaco la sostituzione dell’attuale assessore Olga Speranza

C’è fermento nel Movimento 5 Stelle e, di conseguenza, nell’amministrazione comunale a guida centrosinistra, che ha visto protagonisti del successo elettorale di un anno fa anche il partito di Conte. Proprio i grillini avrebbero da tempo chiesto per iscritto al Sindaco un cambio in giunta, ovvero la rimozione dell’assessore Olga Speranza. La missiva, già da qualche mese sulla scrivania di Francesco Bonito, reca la firma di Vincenzo Sforza, unico consigliere eletto dei pentastellati, e degli attivisti locali.

Il temporeggiare dell’amministrazione starebbe creando non pochi malumori. E’ rumors di poche ore fa la definizione di un imminente incontro tra Sforza e Bonito. Secondo i ben informati allo stato attuale Olga Speranza godrebbe della piena fiducia del Sindaco. Per parte grillina, invece, oggi il Movimento non è rappresentato, dunque al di là della rimozione o meno dell’assessoressa pentastellata (che potrebbe restare in quota Sindaco, ndr) Vincenzo Sforza vuole indicare un nuovo nome, che sia rappresentativo. In più, non si esclude un possibile gioco al rialzo sulla delega, visto il recente exploit del M5S alle politiche nella città di Cerignola.

A inasprire i toni nel partito di Conte non solo la gaffe della lettera di invito per l’arrivo dell’ex-Premier a Cerignola lo scorso 2 settembre, inviata (erroneamente) dall’assessoressa sulla Carta intestata del Comune. Ci sarebbe anche una non condivisione di intenti già dal mese di giugno. I vertici dell’amministrazione avevano predicato calma e nessun sussulto in vista della competizione dello scorso 25 settembre. Adesso, tuttavia, i tempi sarebbero maturi per affrontare definitivamente la questione.