Cerignola, il calendario degli eventi natalizi organizzati dall’associazione LiberArti

Sarà la potente voce della cantante gospel americana Joselin St Aimee a guidare un coro di 14 artisti performer e musicisti che regaleranno al pubblico un’esplosione di energia, ritmi vivaci e trascinanti in puro stile natalizio. Il concerto gratuito si svolgerà lunedì 18 dicembre alle 20.30 presso la chiesa del S.S. Crocifisso di Cerignola e rientra nel progetto “Familiarizzando con cinema e teatro” organizzato dall’Associazione LiberArti grazie al supporto del Comune di Cerignola. “Tra le attività estive e quelle invernali siamo giunti alla sesta edizione del progetto, dichiara Simona Sala, Presidente di LiberArti. Con film, laboratori, spettacoli e concerti riusciamo a regalare alla cittadinanza un calendario ricco e variegato. Per questo è doveroso ringraziare l’Assessorato al Welfare del Comune di Cerignola, sempre molto attento a supportare chi opera nell’ambito della cultura che riesce così ad organizzare eventi in grado di far girare anche l’economia della città”.

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è “Sulla slitta di Babbo Natale”, un percorso esperienziale in realtà virtuale in programma il 21 dicembre alle 17.00 presso il Roma Teatro Cinema. Sarà la stessa location ad ospitare tanti bambini che il 29 dicembre vorranno trascorrere la loro prima notte in sacco a pelo a teatro. Da annotare in agenda anche le proiezioni mattutine gratuite in programma il 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio, oltre al musical “Christmas Carol” che andrà in scena sempre al Roma Teatro il prossimo 28 dicembre alle ore 21.00. Per tutti gli appuntamenti è necessario prenotarsi al numero 338.2511672.