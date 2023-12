Il Cerignola a Giugliano nell’ultimo appuntamento del 2023 e del girone d’andata

Ultimo appuntamento del 2023 e contestuale chiusura del girone d’andata: l’Audace Cerignola è impegnato domani a Giugliano, nel turno prenatalizio della serie C. I ragazzi di Ivan Tisci lunedì sono tornati alla gioia dei tre punti nell’occasione più importante, regolando 2-0 il Foggia al “Monterisi”. Prova assai concreta e pragmatica dei gialloblù, i quali hanno esibito una voglia di vincere attraverso gamba, attenzione e lotta su ogni pallone. C’era davvero bisogno di ritrovare il feeling con la vittoria, così l’affermazione sui rossoneri potrebbe essere di slancio per una serie di risultati positivi che consolidi l’attuale posizione playoff, già rinforzata con il successo casalingo di qualche giorno fa. Con rinnovata fiducia e autostima, l’obiettivo degli ofantini è portare a termine un blitz esterno, poiché l’unica affermazione in trasferta è datata 14 ottobre, con lo 0-3 di Teramo al Monterosi. Un eventuale, nuovo esito favorevole chiuderebbe al meglio l’anno e farebbe porre le basi ideali per la seconda metà del torneo, non dimenticando che il 2 gennaio si aprirà la sessione invernale del mercato, in cui il ds Di Toro sarà al lavoro per perfezionare la rosa. In questo momento però, concentrazione rivolta esclusivamente alle questioni di campo: il Cerignola ha intenzione di riproporsi più attento alla sostanza che alla forma, in attesa di una sosta che possa far rientrare anche i numerosi indisponibili.

Per l’ennesima volta infatti, il tecnico ligure deve trovare soluzioni in ragione delle assenze: in difesa non ci saranno out Martinelli, in dubbio Allegrini, si proverà a recuperare Ligi e Capomaggio invece è stato fermato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Altrimenti, Bianco è destinato ad arretrare in retroguardia, così come accaduto a Francavilla, in mediana possibile occasione dal 1′ per Bezzon. Più sicuro l’indirizzo in attacco, Malcore (ad un passo dal raggiungere la doppia cifra fra i cannonieri) supportato da D’Ausilio e D’Andrea.

Il Giugliano condivide con le ‘cicogne’ lo stesso bottino di punti (25, computo complessivo di sette vittorie, quattro pareggi e 7 ko) ed è indubbiamente fra le squadre dal ruolino di marcia più di rilievo del girone C. Ha funzionato la cura Bertotto in panchina, con l’allenatore chiamato a sostituire Di Napoli ad inizio ottobre: la risalita in classifica è stata costante e vede i campani attualmente nella parte sinistra. Gli arrivi in sede di mercato hanno riguardato elementi importanti e certamente di categoria, fra cui: il portiere Russo, il difensore Caldore e il centrocampista Berardocco dalla Juve Stabia; il mediano greco Vogiatzis e il trequartista Giorgione; Oviszach e De Sena (quest’ultimo miglior marcatore con cinque centri) per il reparto offensivo. I ‘tigrotti’ sono stati sconfitti nella precedente giornata dalla Casertana, dunque cercheranno di rifarsi subito con la spinta del proprio pubblico. Malgrado le defezioni, in particolare nella zona nevralgica, Bertotto è propenso a confermare l’ormai abituale 4-3-3.

Nel precedente della serie C 2022/23, il 7 gennaio scorso, il match terminò 1-1 con rete cerignolana firmata da D’Ausilio. Calcio d’inizio allo stadio “Alberto De Cristofaro” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Crezzini della sezione di Siena, alla seconda presenza stagionale con gli ofantini, dopo aver arbitrato la sfida di Crotone.