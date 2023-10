L’Audace Cerignola cerca il colpaccio casalingo contro un lanciato Benevento

L’Audace Cerignola riceve il lanciato Benevento nel quadro della settima giornata del girone C di serie C. Archiviata la parentesi della coppa Italia, con relativa sconfitta ed eliminazione mercoledì per mano della Turris, i ragazzi di Ivan Tisci hanno l’ambizione di conservare in campionato l’imbattibilità stagionale (finora una vittoria e cinque pareggi). Nella sfida di lunedì scorso a Taranto, numerose occasioni create non hanno prodotto il guizzo risolutore per consegnare ai gialloblù un successo che ai punti avrebbero indubbiamente meritato: ne è scaturita così la terza ‘x’ consecutiva e l’assestamento in zona centrale della classifica. La squadra continua a mostrare segnali di crescita e la produzione offensiva non è di certo disprezzabile, manca però allo stato quel pizzico di cattiveria e cinismo per gonfiare le reti avversarie e concretizzare le trame. Con la spinta del pubblico amico si vuole interrompere la serie già ampia di pareggi stagionali, anche se l’impegno sarà tutt’altro che agevole. Il Cerignola tuttavia nel recente passato si è quasi sempre esaltato con le rivali di spessore, dunque ci si aspetta una prova importante per un organico desideroso di evidenziare le proprie qualità.

Effettuato un robustissimo turnover nell’impegno di mercoledì, il tecnico degli ofantini schiererà la migliore formazione possibile, con il rientro di tutti i titolari. Un paio al massimo i ballottaggi sui quali riflettere, ossia fra Tascone e Ghisolfi in mediana e tra Leonetti e D’Ausilio nei trequartisti.

Retrocesso dalla B al termine di sette annate trascorse fra massima serie e cadetteria, il Benevento non si può non collocare fra le aspiranti alla promozione. Per centrare l’obiettivo, la società del presidente Vigorito ha impostato consistenti variazioni, a partire dall’aver affidato la panchina ad un allenatore giovane e assai promettente come Matteo Andreoletti. Sconfitti all’esordio dalla Turris, i sanniti hanno vinto cinque delle sei gare seguenti (serie aperta di tre affermazioni consecutive) e provengono dalla gran rimonta operata sul Crotone nel precedente turno, per 13 punti totali a -1 dalla capolista Juve Stabia. L’estromissione in coppa Italia ai rigori per opera del Giugliano non ha scalfito più di tanto un morale decisamente in rialzo. Confermati alcuni cardini (il portiere Paleari, il centrocampista Tello e la coppia Improta-Ciano in attacco), in sede di mercato sono arrivati calciatori di comprovata esperienza e conoscenza della categoria. I difensori Benedetti e Terranova, Agazzi e Pinato a centrocampo, Ferrante e Marotta solo alcuni nomi di un assortimento generale decisamente orientato ad alte ambizioni. I giallorossi si disporranno con il 3-4-2-1, nel quale alle spalle di Ferrante – tre centri finora – agiranno Karic e Tello.

L’ultimo precedente fra le due compagini risale a quasi trent’anni fa: Campionato Nazionale Dilettanti 1993/94, il 10 aprile 1994 l’incontro finì 1-1 (rete gialloblù di Petrella). Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Scatena, della sezione di Avezzano.