“Settimana Viva 2023”, l’incontro con l’Istituto Carducci-Paolillo di Cerignola

Martedì 24 ottobre, l’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” ha ospitato uno degli incontri formativi sulla rianimazione cardiopolmonare, previsti in occasione della “Settimana Viva 2023”. L’evento rientra nell’ampio progetto sostenuto dall’IRC, l’Italian Resuscitation Council, un’associazione scientifica che, sin dal 2013, sostiene l’iniziativa “Viva-La settimana di rianimazione cardiopolmonare” e si impegna a diffondere la cultura e l’organizzazione della rianimazione cardiopolmonare in tutta Italia. Il progetto si propone di rendere consapevoli i giovani e tutta la popolazione sui rischi dell’arresto cardiaco, dando opportuni suggerimenti sulle manovre salvavita e sugli interventi di primo soccorso da mettere in atto. I membri dell’IRC hanno coinvolto la popolazione di Cerignola in questa iniziativa, invitando gli studenti delle scuole a prendervi parte.

L’incontro, tenutosi presso l’istituto “Carducci-Paolillo”, ha visto la partecipazione di tutti gli studenti e il personale scolastico, i quali hanno visto e messo in pratica le manovre di rianimazione cardiaca e di disostruzione delle vie aeree dimostrate dai professionisti. Si tratta di interventi semplici e sicuri, facili da attuare, ma preziosi nel loro potere. Gli obiettivi che questa mission si propone sono vari, tra i più rilevanti si ricordano: insegnare l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico, fornire informazioni sull’organizzazione del sistema d’urgenza 118/112, riconoscere i disturbi del corpo umano e associare le specifiche modalità di intervento, divulgare la cultura dell’emergenza e i valori che la caratterizzano, diffondere una cultura della prevenzione. L’informazione e la formazione al servizio delle vite umane, in nome del principio di Empowering Lifesaves-Salviamo vite insieme.

