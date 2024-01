“Comuni ricicloni”, a Cerignola raccolta differenziata aumentata del 15,1%

È stato diffuso in questi giorni il tradizionale rapporto di Legambiente Puglia “Comuni Ricicloni” edizione del 2023 su dati del 2022. Tra i Comuni virtuosi della Capitanata, anche Cerignola consegue un risultato positivo conuna percentuale di raccolta differenziata che si attesta al 69,7%, con un incremento rispetto all’anno 2022 pari al 15,1%. “E’ un dato molto incoraggiante, non è il nostro obiettivo ultimo”, commenta il sindaco Francesco Bonito. “È certamente il risultato del lavoro che l’Amministrazione comunale tutta sta mettendo in campo, soprattutto per quanto riguarda l’educazione ai temi del riciclo e del rispetto dell’ambiente, e dell’impegno della gran parte della comunità cerignolana, che ringrazio. Di strada da fare ce n’è, a partire dall’innalzamento della qualità del servizio offerto ai cittadini e dall’intensificazione delle attività formative ed educative, senza dimenticare un più efficace sanzionamento di chi ancora oggi rifiuta regole basilari del vivere insieme”.