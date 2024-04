Gerardo Biancofiore assolto dall’accusa di corruzione nel processo “biscotti”

Tramite una nota stampa del suo legale, avv. Raul Pellegrini, si rende nota l’assoluzione di Gerardo Biancofiore (presidente regionale ANCE), in relazione alla vicenda di tentata corruzione nel dicembre 2016 ai danni dell’allora sindaco di Cerignola, Franco Metta e all’episodio della consegna di una scatola di biscotti contenente 20mila euro nell’ottica della costruzione del sesto lotto della discarica di Forcone-Cafiero. Di seguito il testo integrale del comunicato giunto in redazione.

Il dott. Gerardo Biancofiore, Presidente Regionale di ANCE Puglia, dopo avere subito l’onta degli arresti domiciliari e il conseguente discredito mediatico, ha affrontato con serenità e dignità un lungo procedimento penale durato sei anni e mezzo convinto della sua estraneità ai fatti di reato, come dichiarato con forza dal primo giorno. Ed in effetti il Tribunale di Foggia ha respinto integralmente la severa richiesta del Pubblico Ministero, che invocava una condanna a 7 anni di reclusione, e quella della parte civile, Metta Francesco, il quale chiedeva un cospicuo risarcimento danni, ed ha sentenziato con l’ampia formula per non avere commesso il fatto l’assoluzione del sig. Biancofiore Gerardo. Con questo verdetto è stata riconosciuta da un lato l’esclusiva responsabilità penale dell’imprenditore Rocco Bonassisa il quale si è assunto la colpa di quanto commesso chiedendo il patteggiamento di una pena concordata con la Procura di Foggia e, dall’altro, l’assoluta inattendibilità delle accuse dal Bonassisa contro il mio assistito, che non hanno retto al vaglio del contraddittorio dibattimentale. Ciò detto, il mio cliente si riserva di richiedere il risarcimento degli ingenti danni subiti a chiunque abbia dato causa al suo strumentale coinvolgimento nel procedimento penale appena concluso.