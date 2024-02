Il Cerignola a Latina per ritrovare compattezza e rimettersi in cammino

Il crocevia probabilmente più rilevante nel corso di questo campionato: l’Audace Cerignola va in trasferta a Latina, nel quadro della 28^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Ivan Tisci domenica scorsa sono stati sconfitti al “Monterisi” dall’ex fanalino di coda Monterosi, un tonfo interno inaspettato e che ha provocato i fischi della Curva Sud. Ne è seguito un confronto a 360° con tutte le componenti, nel quale si è deciso di rinnovare la fiducia all’allenatore ma nello stesso tempo responsabilizzando anche ogni singolo elemento, nell’ottica di evitare un ruolino di marcia troppo incostante e frastagliato come quello sinora esibito. Tutti sotto esame dunque, la dirigenza però si attende risposte immediate e concrete fin da domani, non transigendo errori e debolezze soprattutto sull’aspetto della determinazione e del carattere. Il Cerignola al cospetto delle grandi si è il più delle volte comportato a dovere, mentre con avversarie più alla portata è scivolato spesso e senza l’atteggiamento appropriato, causando la dispersione di diversi punti in classifica. La sfida è importante anche per porre le basi volte ad un veloce rientro nella griglia playoff, dalla quale i gialloblù sono usciti lunedì sera ed ora distante due lunghezze: sono inoltre quattro i turni senza successi. Compattezza e ardore agonistico, propensione alla lotta su ogni pallone le caratteristiche da ritrovare al più presto, per centrare l’obiettivo fissato ad inizio stagione. Intanto per il momento prosegue il silenzio stampa, indetto subito dopo il ko con i biancorossi della Tuscia.

Fra le pieghe dei faccia a faccia avvenuti nel chiuso dello spogliatoio, anche la possibilità di variare qualcosa a livello tattico: forse una diversa disposizione in avanti con due attaccanti e un solo trequartista, ipotesi da validare al momento della presentazione in campo. Tisci – sostituito dal vice Lambertini, a causa dell’espulsione con il Monterosi – riavrà a disposizione D’Andrea dopo lo stop per squalifica, una pedina via via sempre più basica ed essenziale nell’economia di squadra.

Il Latina occupa in solitaria l’ottava posizione con 40 punti e uno score totale di undici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. Da poco più di un mese, sulla panchina dei laziali siede Gaetano Fontana, in luogo dell’esonerato Di Donato: la mossa ha dato i suoi frutti, perché nelle sei gare di gestione dell’ex mister della Turris sono arrivati cinque risultati utili ed una serie aperta di tre vittorie, responsabili dell’ingresso in zona postseason. Nel mercato di riparazione i pontini hanno operato con innesti in ciascun reparto, da citare gli arrivi del portiere Fasolino, del difensore Vona, del centrocampista Mazzocco e Capanni in avanti. Per i nerazzurri (più punti conquistati fuori che in casa) qualche defezione a centrocampo fra infortuni e la squalifica di Riccardi, il modulo dovrebbe essere un 3-4-3, al quale i pontini si sono presto adattati dal 3-5-2 della precedente guida tecnica. Il miglior marcatore è Fabrizi con sei centri, registrato invece il reparto arretrato che ha subito solo tre reti sempre prendendo in esame le ultime sei uscite.

Nell’ultimo precedente, relativo allo scorso campionato, vittoria del Latina per 1-0 l’11 dicembre 2022. Calcio d’inizio allo stadio “Domenico Francioni” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Diop, della sezione di Treviglio.