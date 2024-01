Il Comune di Cerignola vuole assumere sei unità con i fondi del Pnrr

Il Comune di Cerignola manifesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’interesse ad assumere 6 unità a tempo indeterminato utilizzato i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È questo l’oggetto della delibera approvata ieri mattina dalla Giunta su proposta dell’assessora al Personale Maria Dibisceglia: “È un’occasione unica per continuare a migliorare i servizi offerti alla nostra comunità, puntando su figure con abilità e competenze che oggi servono al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e per il futuro della nostra macchina amministrativa”. Le figure ricercate dal Comune di Cerignola saranno:

– n. 2 unità profilo professionale Funzionario amministrativo;

– n. 2 unità profilo professionale Funzionario contabile;

– n. 2 unità profilo professionale Funzionario tecnico;

A bandire il concorso pubblico sarà la Presidenza del Consiglio, utilizzando i fondi europei per il rafforzamento delle Politiche di Coesione. La selezione sarà effettuata attraverso il portale unico per il reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione, Inpa. Si invitano, quindi, gli interessati ad effettuare la registrazione sul portale (https://www.inpa.gov.it/), caricando ogni documento e/o informazione utile alla futura selezione.