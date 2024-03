Il fascino delle scommesse sportive: perché sono così popolari?

Gli italiani che scommettono sullo sport sono sempre più numerosi. Negli ultimi anni, si è ampliata l’offerta di scommesse sportive anche sul web, con tutti i vantaggi di una maggiore accessibilità in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza. Le piattaforme dedicate al gioco sono numerosissime e, tra queste, spiccano i siti cosiddetti non AAMS, ovvero quelli che possiedono una formale autorizzazione a operare emessa da enti regolatori diversi da quello italiano. Oltre a garantire gli stessi standard di sicurezza, questi siti offrono anche un palinsesto molto più ricco. L’elenco dei migliori siti scommesse non AAMS si può trovare qui.

Un settore in forte crescita

I volumi di denaro movimentati nell’ambito delle scommesse sportive sono cresciuti in questi anni. Una delle ragioni di tale popolarità va ricercata, come accennavamo, in una sempre maggiore accessibilità dovuta all’ampia diffusione del betting digitale, con piattaforme molto facilmente fruibili anche da mobile, spesso tramite app dedicate. Accanto a questo, bisogna considerare l’enorme varietà di opzioni di puntata, che, a seconda dei vari sport, va dal classico schema vincente-perdente, con l’aggiunta del pareggio dove possibile, fino ai risultati esatti, ai parziali, agli under/over, alle scommesse “antepost”, ovvero quelle sui vincitori di tornei e competizioni. Non meno importante è la sezione dedicata alle scommesse live, cioè su eventi già iniziati, tra le più attrattive in assoluto.

Culturalmente e socialmente, le scommesse sportive sono più accettate

Un po’ causa e un po’ conseguenza di questa popolarità in crescita, le scommesse sportive sono oggi più accettate culturalmente e socialmente in Italia. Tutto questo si traduce in una maggiore conoscenza della materia e diffusione della discussione che riguarda quote, strategie di puntata e pronostici in senso lato. Nei più seguiti programmi sportivi italiani, per esempio, non manca mai qualche parentesi legata alle proposte di alcuni bookmakers per quanto riguarda i maggiori eventi sportivi, anche per fornire ulteriori elementi a supporto del dibattito su cosa attendersi da una determinata partita.

Bonus e promozioni sulle piattaforme digitali sono un ulteriore incentivo

Un aspetto fondamentale dei siti di scommesse riguarda l’offerta di bonus e promozioni che hanno una duplice funzione: da un lato l’obiettivo è quello di attrarre nuovi giocatori, dall’altro servono per fidelizzare gli utenti già iscritti. I bonus e le promozioni sono molto diversi fra loro, ma su tutti i siti non mancano mai le offerte di benvenuto e quelle del fine settimana, quando si concentra il maggior numero di eventi. Molte promozioni, inoltre, sono pensate per singoli eventi, soprattutto quelli destinati a essere più seguiti, come i big match del campionato, le grandi partite di Champions League, dell’NBA o degli Slam di tennis. Chiaramente, grazie a queste opportunità, i giocatori sono invogliati e incoraggiati a scommettere, anche solo per una volta.

I siti di scommesse sono sempre più sicuri

Un aspetto fondamentale da considerare riguarda anche l’affidabilità dei siti di scommesse. La regolamentazione in materia è sempre più rigida e offre adeguati standard di sicurezza e tutele per i giocatori, garantendo un’esperienza coinvolgente e priva di rischi. Questo non riguarda soltanto i siti regolamentati dall’ente preposto italiano, chiamato ancora per abitudine AAMS nonostante sia stato assorbito dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma anche i siti stranieri accessibili dagli italiani, in grado di operare grazie alle licenze emesse da altre autorità affidabili come la Malta Gaming Authority, la Gambling Commission del Regno Unito o del governo di Curaçao, solo per citare quelle più popolari.

Su quali sport si scommette di più?

Il calcio è lo sport più popolare al mondo e alle nostre latitudini questo è ancora più evidente. Non stupisce, quindi, che le scommesse calcistiche siano le preferite in assoluto: dalle più comuni, come il celeberrimo 1 X 2 o il risultato finale, al numero di gol segnati, i risultati “handicap”, gli under/over, marcatori e cartellini, per gli appassionati di calcio le opzioni sono numerosissime e includono anche le scommesse live o sui virtuali. Anche le scommesse sulle corse dei cavalli attirano molti giocatori: i più esperti elaborano strategie particolari, ma le selezioni classiche sono quelle sul vincente, sull’accoppiata o sui tris. Da sempre molto apprezzato dagli scommettitori ma in crescita anche grazie all’esplosione del movimento italiano, anche il tennis è uno degli sport preferiti nel mondo del betting. Come il calcio, anche questo sport offre un numero enorme di opzioni di puntata, dal vincente al set betting, passando per il game betting e le scommesse live persino sui singoli scambi.