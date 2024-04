“La Fortuna con la F maiuscola”, il ritorno in scena de ‘I napoletani per caso’ a Cerignola

Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno con «Non è vero…ma ci credo», la compagnia cerignolana de ‘I napoletani per caso’ è pronta per riportare in scena un altro grande classico della tradizione teatrale partenopea, stavolta prodotto dall’immenso genio di Eduardo De Filippo. Si tratta di «La Fortuna con la F maiuscola», commedia in tre atti scritta nel 1942 in collaborazione con Armando Curcio. Nati ormai più di vent’anni fa, I napoletani per caso hanno alle spalle un percorso nella reinterpretazione dei classici di questa tradizione di tutto rispetto, raggiungendo uno status tale da far completamente dimenticare al numeroso pubblico che accorre ai loro spettacoli di trovarsi davanti ad una compagnia amatoriale. Ogni attrice e attore della compagnia, magistralmente diretta da Palma Perchinunno, ha fatto sua la capacità di mettersi da parte per lasciare totale spazio al personaggio da interpretare.

Il cast è composto da (in ordine alfabetico): Milena Berardi (nel ruolo di Amalia), Barbara Calvio (Cristina), Giuseppe Cirulli (Vincenzo), Giuseppe Crudele (Barone), Patrizia Dibisceglia (Concetta), Giuseppe Diploma (Notaio), Pasquale Gammella (Pietro), Vincenzo Labroca (Giacinto), Francesco Mariggiò (Ragazzo), Tina Marzucco (Dottoressa), Nunzio Montrone (Avvocato), Giuseppe Rendine (Giovanni), Nino Schiavulli (Brigadiere), Giuseppe Tessa (Enricuccio). I progetti e la realizzazione di scena sono di Francesco Chiappinelli. Il sipario del “Roma-Teatro, Cinema E…” si alza giovedì 11 aprile, per uno spettacolo che proseguirà nei giorni 12, 13 e 14. Per la prevendita dei biglietti è possibile contattare i numeri telefonici 380-3696476 e 349-2658488. Ulteriori informazioni sono reperibili sulle pagine social (Facebook e Instagram) omonime della compagnia.