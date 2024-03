L’Aps “Gli amici di San Pio” apre una sede a Cerignola

L’Associazione di Promozione Sociale “Gli Amici di San Pio”, federata FISH Puglia (Federazione Italiana Superamento Handicap) dopo San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis apre anche a Cerignola in Via Arco Chiomenti, 11. Nei modernissimi locali, ampi, accoglienti e confortevoli, concepiti per far fronte alle diverse esigenze, necessità e consulenze degli associati, sarà possibile trovare anche il CAF ed il Patronato. L’APS “Gli Amici di San Pio”, sempre più punto di riferimento per la FISH Puglia e per l’intero movimento pugliese, fornisce servizi di assistenza in ambito socio-sanitario, giuridico e previdenziale a favore delle persone con disabilità e di chiunque viva in una situazione poco vantaggiosa che ad essa si rivolge. Questi i servizi offerti:

studio legale dedicato,

convenzione con ASSOCRAL (fornitura di Servizi al mondo dell’Associazionismo),

convenzioni con strutture alberghiere per pernottamenti a lungo termine,

sportello sociale,

patronato-CAF,

organizzazione di progetti/eventi e di convegni,

informazioni su fasi ed evoluzioni scientifiche sperimentali nel mondo,

clown therapy.

«Dopo quella legale-centrale di San Giovanni Rotondo e quella distaccata di San Marco in Lamis ora è la volta di Cerignola. Io ed il mio staff altamente specializzato siamo già pronti per dare costanti informazioni e consulenze a chi deciderà di affidarsi alla nostra associazione – dice soddisfatto Serafino Graziano Leuzzi, presidente de “Gli Amici di San Pio” federata FISH Puglia sempre più punto di riferimento per l’intero movimento pugliese, che poi aggiunge – la nostra tecnostruttura nasce, non dimentichiamolo, per far valere i diritti e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, per rendersi portavoce dei loro bisogni, dei loro desideri e delle loro istanze per mirare ad una società che sia sempre più accogliente e soprattutto più inclusiva per tutti», conclude fiducioso Leuzzi. Per ulteriori INFO e rimanere informato segui la pagina Facebook “GLI AMICI DI SAN PIO”.