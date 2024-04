Nuovo confronto da brividi fra Foggia e Audace Cerignola, in palio i playoff

La penultima giornata del girone C di serie C offre agli appassionati un piatto succulento, costituito dal derby fra Foggia e Audace Cerignola, una sorta di spareggio per i playoff. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno battuto nettamente la Virtus Francavilla, tenendo ancora ben vive le possibilità di accedere all’appendice del campionato. La prestazione contro gli imperiali è il miglior viatico possibile verso l’importante match: sarà decisivo riproporre convinzione, atteggiamento e determinazione di pari grado per riuscire magari a spuntarla. Bene i rientri di Ligi e Sainz-Maza, ottima l’esibizione di Bianchini e particolarmente attivo il binomio offensivo Vuthaj-D’Andrea: si riparte da questi aspetti per una sfida che, a distanza di quasi un anno dal famigerato incrocio nella fase nazionale playoff, rimette in palio una posta assai rilevante. Il Cerignola sa che forse avrà un unico risultato a disposizione e ciò probabilmente potrebbe non essere un danno, alzando ulteriormente il livello di concentrazione e attenzione in una cornice che si presenterà calorosa e appassionata. Match nel match anche per i fratelli Tascone, con il gialloblù Mattia che si troverà di fronte Simone, arrivato a gennaio dalla Virtus Entella. L’Audace, caricata dai suoi tifosi impossibilitati a seguire la squadra, crede nelle proprie potenzialità e andrà a giocarsela a viso aperto: dal risultato poi del campo si dedurrà se gli ultimi novanta minuti del torneo avranno ancora un senso.

Per il tecnico siciliano resta uguale la lista degli indisponibili, dunque si va verso una conferma quasi integrale dell’undici partito dall’inizio nell’ultima uscita. I dubbi riguardano le condizioni di Tentardini (toccato duro nel confronto con i biancazzurri) con Russo prima scelta a sostituirlo, in bilico anche Capomaggio, dal momento che il mediano cercherà di raggiungere in tempo i compagni dopo un permesso per motivi familiari. Fiducia rinnovata al già citato tandem offensivo Vuthaj-D’Andrea, così come a Barosi fra i pali.

Con 48 punti ed uno score complessivo di tredici vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte, il Foggia occupa la decima e ultima piazza valida per i playoff. Dal ritorno in panchina di mister Cudini e nello specifico da un paio di mesi circa, i rossoneri hanno attuato una inversione di tendenza radicale, portandosi dallo sfiorare la zona playout ad installarsi nella parte sinistra della classifica. Merito anche del sostanzioso mercato di gennaio, che ha visto arrivare elementi di spessore come ad esempio il portiere Perina, i difensori Ercolani e Silvestro, Tenkorang in mediana, Millico, Santaniello e Gagliano in attacco. Bravo anche l’allenatore marchigiano a saper adattare il modulo alle caratteristiche dei suoi elementi, passando ad un 3-4-3 che sta dando i suoi frutti. Seppur con un reparto avanzato non così prolifico (39 gol fatti) e il centrale arretrato Salines miglior marcatore con sette centri, i satanelli hanno ritrovato compattezza anche in retroguardia. Il blitz esterno di Potenza e i 32 punti ottenuti in casa dettagli da non sottovalutare, per un Foggia che ritroverà dopo la squalifica Tascone e Odjer nella zona nevralgica.

L’ultimo precedente allo “Zaccheria” in regular season (come del resto tutti quelli disputati sinora in terza serie) sorride al Cerignola: il 20 novembre 2022 finì 2-3 con una straordinaria rimonta firmata Russo, Malcore e Neglia. Calcio d’inizio alle ore 20, con la direzione arbitrale affidata al sig. Centi della sezione di Terni, alla seconda presenza con gli ofantini, dopo il 4-2 sul Crotone della 23^ giornata.