Audace Cerignola, definite alcune conferme: Tascone, Ruggiero e Ligi

Dopo gli acquisti di Sosa, Leonetti e Martinelli nel reparto seniores, l’Audace Cerignola ha inserito altri due tasselli nel comparto under. Ufficiali gli ingaggi a titolo definitivo del classe 2002 Aldo Bezzon e del 2003 Christian Basile, entrambi nell’ultima stagione in serie D, con la maglia della Cavese. Di particolare interesse, anche in prospettiva futura, l’arrivo di Bezzon: centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Reggina e che ha disputato le due annate precedenti nel massimo torneo dilettantistico a Lamezia e con i metelliani. Agisce prevalentemente nella zona centrale della mediana, ma può fungere da mezzala o anche trequartista, in tal modo potendo creare superiorità nella fase d’attacco. Un elemento il cui approdo è dunque orientato nel segno dell’intercambiabilità dei ruoli e delle esigenze tattiche. Per Basile invece si tratta di un ritorno dalle parti dell’Ofanto, dopo il campionato di serie D 2021/22 conclusosi con la promozione in C. Il terzino destro era di proprietà della Spal e ha indossato anche la casacca del Sorrento prima di arrivare all’Audace, mentre a gennaio è stato ceduto in prestito appunto alla Cavese.

Sono giorni in cui non manca il lavoro per il ds Elio Di Toro, impegnato sul doppio fronte delle entrate e delle uscite. In standby la questione relativa al difensore Marco Bosisio, nell’elenco dei presenti nel ritiro del Bari a Roccaraso: Cerignola e Bari hanno trovato l’intesa su un prestito secco, ma il calciatore si è preso del tempo per valutare e convincersi della proposta ofantina, anche perché reduce da un impiego ridottissimo lo scorso anno. Dal canto suo, l’Audace ha ben chiare le qualità del 21enne e ha dimostrato apertamente il gradimento nei suoi confronti; verrà concesso ancora qualche giorno di riflessione ma senza particolari forzature. Se Bosisio non sarà totalmente convinto e determinato nella scelta, si virerà su altri obiettivi. In uscita restano candidati a salutare i colori gialloblù Gonnelli e Neglia, principalmente per una motivazione di non gravare in maniera incisiva sul bilancio relativamente ai rispettivi ingaggi.

Sul versante delle conferme, oltre a capitan Allegrini, le ‘cicogne’ ripartiranno con certezza dai centrocampisti Mattia Tascone e Zak Ruggiero, insieme al difensore Alessandro Ligi. Giocatori fra i più continui e positivi della precedente stagione e sui quali si punta indiscutibilmente anche per la prossima.